- Fostul preot Daniel Balaș a fost batut dupa o șicanare in trafic pe Bulevardul Mamaia din Constanța. Conform acestuia, Mario Tudora, presupusul agresor, l-ar fi batut dupa ce Daniel Balaș l-ar fi reclamat pentru ca nu a livrat mai multe piese auto comandate pentru un Lamborghini.

- O femeie angajata in Armata a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzata ca si-a batut crunt fetita in varsta de doar doua luni, copilul fiind transportat la spital cu traumatism cranio-cerebral, fractura os parietal, fracturi costale, fracturi la umar si la o mana.

- Un elev din Arad a trait momente de coșmar marți dimineața, cand a fost batut cu bestialitate de doi colegi de liceu. Adolescentul a fost dus de urgența la spital, din cauza ranilor grave pe care colegii lui i le-au provocat. Cei doi agresori au probleme mari cu legea.

- Tanar din Botoșani, batut crunt in gara din Bacau. A fost transportat la spital Un barbat in varsta de 33 de ani, din Botoșani, a fost agresat in urma unei discuții tensionate cu un alt barbat, vineri seara, in jurul orei 19.45, in gara din Bacau. Echipajul de jandarmi din Bacau a intervenit imediat…

- Roxana Dobrițoiu a trecut prin clipe de coșmar din cauza unei diete! Cantareața a ajuns de urgența la spital! Artista a avut nevoie de ajutorul medicilor. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.