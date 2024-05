Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Spaniei a adoptat marti, in cadrul unei reuniuni a Consiliului de Ministri, un decret prin care recunoaste oficial statul Palestina, a anuntat purtatoarea de cuvant a guvernului condus de Pedro Sanchez – transmite AFP. Intr-o scurta declaratie solemna facuta marti dimineata, premierul spaniol…

- Norvegia, Irlanda si Spania si-au anuntat miercuri deciziile coordonate de a recunoaste oficial Palestina de la 28 mai in speranta de a determina si alte tari sa procedeze la fel, intr-un moment in care solutia a doua state este „in pericol” in plin razboi in Fasia Gaza, relateaza AFP.

