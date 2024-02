Vize gratis pentru America. Cine poate să aplice Guvernul intenționeaza sa plateasca pentru cateva zeci de mii de bugetari vizele de turism și de afaceri pentru America. Masura se incadreaza in strategia de politica externa a Romaniei, obiectivul fiind ca țara noastra sa intre in programul Visa Waiver, in 2025. Programul de vize gratis are ca scop creșterea numarului de aplicanți eligibili, astfel incat sa fie posibil sa scada rata de respingere, iar Romania sa intre in programul Visa Waiver de anul viitor. De acest sprijin ar urma sa beneficieze cateva zeci de mii de salariați de la stat. Mai trebuie precizat, insa, ca nu toata lumea vede cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

