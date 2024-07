Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacua anuntat, joi, ca isi propune calificarea Romaniei in programul Visa Waiver pentru a calatori fara vize in SUA. Șeful Executivului ii roaga pe romanii care au vize valabile tip B1 si B2 sa aplice pentru reinnoirea acestora pana la 30 septembrie. ”Lansam astazi campania Calificam…

- „Nu cred ca mai face mulți purici domnul Ciolacu aici. Trebuie sa ii spunem clar: este un mincinos”, a afirmat Simion, luni.El a subliniat ca AUR a fost informat despre un calendar electoral care nu a fost respectat. „Ni s-a prezentat un calendar electoral de care nu s-au ținut. Ne așteptam la alegeri…

- Joi, 20 iunie, ora 10:00, era programata sa aiba loc ședința de Guvern, unde pe ordinea de zi figura și emiterea unei Hotarari de Guvern referitoare la data alegerilor prezidențiale. In urma lipsei unui acord la intalnirea liderilor coaliției din seara precedenta, prim-ministrul Marcel Ciolacu a comunicat…

- Romania se apropie cu pași repezi de indeplinirea criteriilor necesare pentru a fi admisa in programul Visa Waiver, afirma ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Dan-Andrei Muraru. „Suntem pe ultima suta de metri, adica pana la sfarsitul anului fiscal american, care se termina la 1 octombrie…

- Ministrul Muncii Simona Bucura Oprescu da asigurari ca pensiile aferente lunii mai se platesc inainte de Paște. Acest lucru a devenit posibil in contextul in care, la solicitarea premierului Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a inițiat un proiect de Hotarare de Guvern și un…