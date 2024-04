Stiri pe aceeasi tema

- Informații suplimentare despre modalitațile de efectuare a plaților pot fi gasite in broșura privind aceste proceduri catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala. The post TERMENE IMPORTANTE ANAF Publica ghidul fiscal pentru frizeri, coafeze și manichiuriste first appeared on Informatia Zilei .

- ANAF a publicat Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din prestarea unor activitati de infrumusetare intretinere corporala, pe portalul institutiei, www.anaf.ro, la rubrica Asistenta contribuabili Servicii oferite contribuabililor Ghiduri curente si alte…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe portalul propriu www.anaf.ro , la rubrica Asistenta contribuabili Servicii oferite contribuabililor, lista seminarelor web care se vor desfasura in luna aprilie 2024: Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obtinute de persoanele fizice din prestarea…

- Economie AJFP Teleorman: Precizari privind depunerea Declaratiei Unice / Principalele modificari in taxarea veniturilor extrasalariale martie 21, 2024 12:48 Administrația Județeana a Finanțelor Publice Teleorman informeaza contribuabilii referitor la faptul ca pot depune declaratia unica (formular…

- Maramureșenii trebuie sa ia in calcul formularul 212 „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice” in anul 2024. Prin OPANAF 6/2024 a fost aprobat noul model, instrucțiunile de completare și de depunere in anul 2024 a formularului mai sus amintit,…

- Material de opinie de Alex Slujitoru, Partener Reff & Asociații | Deloitte Legal, și Catalin Barbu, Manager, Impozitarea Veniturilor, Deloitte Romania Impozitarea cu 70% a veniturilor nedeclarate de persoanele fizice și identificate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) intra in vigoare…

- Anul 2024 a adus o serie de noutați cu privire la impozitarea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor. Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Cluj-Napoca a anunțat contribuabilii faptul ca incepand cu ianuarie 2024, prin O.U.G. nr.115/2023, au fost introduse noi prevederi care completeaza…

- D.G.R.F.P. Cluj-Napoca informeaza contribuabilii faptul ca, incepand cu 1 ianuarie 2024, prin O.U.G. nr.115/2023 au fost introduse noi prevederi care completeaza regulile privind calculul, reținerea și declararea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate de persoanele fizice,…