Guvernul, in incercarea de a acoperi deficitele bugetare, apeleaza la Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru a investiga contribuabilii suspectați ca nu declara toate sursele de venit. In mod repetat, ANAF-ul se concentreaza pe persoanele fizice din Romania care obțin venituri din inchirieri. Intr-un efort de a imbunatați colectarea taxelor și impozitelor, autoritațile romanești au publicat un nou ghid cu reguli stricte privind inchirierea de locuințe. Proprietarii sunt avertizați ca sunt obligați sa inregistreze contractele de inchiriere la ANAF in decurs de 30 de zile de la…