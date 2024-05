In urma protestului organizat luni, la care au participat sute de sindicalisti din mai multe judete, o delegatie a Blocului National Sindical a fost primita la consultari de catre o echipa din Ministerului Finantelor, condusa de secretarul de stat Daniela Pescaru. „In cadrul intalnirii, delegatia BNS a solicitat echipei MF masuri privind reducerea fiscalitatii pe munca si demararea de urgenta a unei reforme fiscale, in care sa fie implicate si consultate inclusiv sindicatele si patronatele. De asemenea, delegatia BNS a transmis echipei MF ingrijorarile cu care se confrunta confederatia in ceea…