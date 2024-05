Familia Videanu construiește o fabrică pentru reciclarea deșeurilor de piatră Adriean Videanu, fostul primar general al Bucureștiului și ministru al Economiei, și cu soția sa, Miorița Videanu, vor demara un proiect in domeniul reciclarii deșeurilor provenite din exploatarea pietrei naturale. Acesta va fi implementat pe platforma Marmosim din Simeria, județul Hunedoara, deținuta de familia Videanu. Pentru a facilita acest proiect, compania Adam Stone, controlata de Miorița Videanu, a inchiriat un teren de 11.600 de metri patrați din cadrul platformei industriale Marmosim, care se intinde pe 5,1 hectare. Scopul este construirea unei noi unitați de producție destinata reciclarii… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

