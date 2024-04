Stiri pe aceeasi tema

- Romanii se confrunta cu cele mai ridicate rate de dobanda la credite din intreaga Uniune Europeana, in ciuda faptului ca salariile in țara sunt printre cele mai mici. Dobanzile practicate la noi sunt de pana la patru ori mai mari decat in alte state europene. „Avem cea mai mare inflație din Uniunea…

- Executivul așteapta ca Banca Mondiala sa stabileasca pragul de la care va crește impozitul pentru case și terenuri. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, planul este ca cel mai mult sa plateasca romanii care au case și terenuri scumpe.Surse guvernamentale au precizat ca 10% dintre romani vor fi afectați.Diferența…

- In Romania, in prezent, stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de pensie este de cel puțin 15 ani. „Este un stagiu minim prevazut in toate legislațiile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Este o cerința pe care o regasim și in legea noastra actuala, deoarece intr-un sistem de contribuții…

- Pe ordinea de zi a briefingului sau de presa, Maria Zaharova a inclus tema „furnizarii in Romania de alimente ucrainene care nu respecta standardele UE”. Desi Moscova critica adesea Uniunea Europeana si valorile ei, fiind deranjata de apropierea fostelor sale republici sovietice, cum este Moldova,…

- Cred ca coalitia ar fi trebuit sa se intruneasca mai des pe alte probleme, care ii intereseaza pe cetateni. Noi, totusi, avem de gestionat situatii complicate, cu manifestatii de la fermieri, cu transportatori. Cred ca acolo ar fi fost mai util sa avem niste sedinte, chiar si din partea unora care inca…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirma ca Guvernul se asteapta ca pe 10 februarie sa vina o decizie definitiva in cauza privind Rosia Montana si este pregatit pentru discutii, daca statul roman va fi obligat la despagubiri, subliniind, insa, ca vor fi prezentate public toate documentele din care reiese cine…