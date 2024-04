Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul lucreaza la revizuirea unor taxe pentru anul viitor, cu un accent major pe impozitele pentru proprietațile imobiliare. Se așteapta ca Banca Mondiala sa furnizeze orientari privind pragurile care vor determina creșterea impozitelor pentru case și terenuri. Conform unor informații provenite de…

- Executivul așteapta ca Banca Mondiala sa stabileasca pragul de la care va crește impozitul pentru case și terenuri. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, planul este ca cel mai mult sa plateasca romanii care au case și terenuri scumpe.Surse guvernamentale au precizat ca 10% dintre romani vor fi afectați.Diferența…

- ANAF intra tare! Dupa frizeri, coafeze și manichiuriste, Fiscul a luat 'la ochi' alți romani ca sa faca rost de bani la bugetIn cautare de bani pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul trimite ANAF-ul dupa contribuabilii suspectați ca nu-și declara sursele de venit.Agenția Naționala de…

- In Romania, in prezent, stagiul minim de cotizare pentru a beneficia de pensie este de cel puțin 15 ani. „Este un stagiu minim prevazut in toate legislațiile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene. Este o cerința pe care o regasim și in legea noastra actuala, deoarece intr-un sistem de contribuții…

- Guvernul se pregatește sa implementeze noi strategii pentru a reduce cheltuielile la nivelul statului, continuand astfel trendul de economii inceput anul trecut, care a inclus interdicția spectacolelor finanțate din bani publici și blocarea angajarilor in sectorul public. O opțiune discutata acum este…

- Guvernatorul BNR a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca Romania este pregatita pentru impozit progresiv si cota unica de TVA, asa cum recomanda atat Fondul Monetar International, cat si Banca Mondiala. “Nu cred ca e de actualitate intr-un an electoral. Orice discutie pe masa se duce…

- Economia Rusiei s-a dovedit a fi surprinzator de rezistenta, pe fondul valurilor de sanctiuni occidentale in cei aproape doi ani de cand si-a lansat invazia pe scara larga in Ucraina. La sfarsitul lunii ianuarie, Fondul Monetar International si-a dublat estimarea privind ritmul cresterii economice a…

- Un barbat a atacat cu cuțitul trei persoane, sambata dimineața, in statia Gare de Lyon, din Paris. Autoritațile l-au prins pe agresor. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8:00 dimineața, intr-un loc aglomerat, unde se intersecteaza caile ferate catre destinații naționale, precum și cele spre Elveția…