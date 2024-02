Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca Romania este pregatita pentru impozit progresiv si cota unica de TVA, asa cum recomanda atat Fondul Monetar International, cat si Banca Mondiala. “Nu cred ca e de actualitate intr-un an electoral. Orice discutie pe masa se duce in…

- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune. “Nu suntem pe recesiune. Nu cred ca suntem nici in directie. Din grafic o sa vedeti ca cu consum in crestere, ar fi fost posibil, sa zicem, daca nu se atrageau banii europeni, dar vad ca merg…

- Plin de emoție și nostalgie la uzina de automobile Dacia de la Mioveni, Marcel Ciolacu a decretat ca un model al brandului brandului auto sa devina, pe viitor, mașina oficiala a Guvernului. Premierul a și testat un nou model Duster, automobil pe care l-a catalogat ”bestial”, așa cum ar fi spus fiul…

- ”Dupa 30 de ani de administratie si 16 in domeniul fondurilor europene, am vazut toate ipostazele in care sunt pusi primarii. Ei au cea mai grea misiune: sunt cei care muncesc cel mai mult pentru comunitate, sa puna rezultate pe masa. Ei sunt si cei care care vibreaza langa cetateni si care implementeza…

- FMI propune ca recalcularea pensiilor sa fie data in mai multe tranșe. Fondul propune impozit progresiv de pana la 25% pe salariile de peste 8.000 de lei, dar și o singura cota de TVA in Romania.Ministrul Economiei a explicat ca schemele de ajutor de stat pe care le gestioneaza mai multe ministere din…

- Marcel Ciolacu a spus la Satu Mare ca anul 2024 este unul in care vom avea mai multe randuri de alegeri și se vor incerca dezbinari din toate parțile. „Suntem in anul 2024. Nu mai putem compara mesajele și Romania anilor 90, 92. Este evident ca aici conviețuim cu toții impreuna. Vorbim de romani de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, s-a intalnit marti cu mediul asociativ din sectorul bovin. In cursul zilei vor urma intalniri si cu crescatorii de porci si de pasari. ”Am prezentat bugetul pe anul 2024 al Ministerului Agriculturii, am discutat cu asociatiile toate problemele…

- Alexandru Rafila a anuntat, vineri, ca pentru prima data, pacientii cu boli cronice din Romania beneficiaza de vaccinare gratuita. Decizia ministrului Sanatatii de a propune compensarea integrala a vaccinurilor necesare pacientilor cu boli cronice a fost aprobata de catre Guvern, a adaugat el.„Pentru…