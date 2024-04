Stiri pe aceeasi tema

- Ce inseamna cand iese fum negru pe țeava de eșapament. Cand totul funcționeaza așa cum ar trebui, nu ar trebui sa existe emisii vizibile care provin de la țeava de evacuare a mașinii tale. Culoarea fumului poate varia in funcție de problema pe care o are mașina. Daca vezi ca iese fum negru pe țeava…

- Cațiva voluntari din județul Mureș, membri ai Grupului Milvus, o Asociație pentru Protecția Pasarilor și a Naturii din județ, au gasit un exemplar pe cale de dispariție de vultur negru, care a fost impușcat deasupra țarii noastre, dupa ce a fost urmarit prin GPS calatorind prin mai multe țari din Europa.…

- Numarul cazurilor de cancer in randul tinerilor au crescut brusc, tendintele fiind ingrijoratoare la nivel mondial. Specialisti in domeniul medical spun ca exista masuri de preventie care pot fi luate pentru a diminua riscurile de cancer si alte boli care pun viata in pericol, avand un risc major de…

- COTAR solicita Inspectoratului Teritorial de Munca sa gaseasca soluții pentru a verifica transportatorii neautorizați și unitațile de reparații auto care funcționeaza in ilegalitate Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) felicita ITM și pe Mihai Nicolae Uca, inspector…

- O talharie violenta dintr-o bijuterie din Seitenstetten, pe 31 martie 2023, a fost rezolvata de grupul de jaf al Oficiului de Poliție Criminala de Stat din Austria Inferioara, informeaza site-ul instituției.Pe 31 martie 2023, in jurul orei 15:45, patru barbați parțial mascați au intrat intr-o bijuterie…

- Sportul minții se joaca la Iulius Mall Cluj, pe 23 martie 2024, unde 100 de participanți cu varste cuprinse intre 5 și 18 ani pot participa la turneul „Șah in Școala”. Competiția va avea loc in foodcourt, iar participarea este gratuita, insa trebuie sa te inscrii din timp la aceasta adresa de email:…

- Cainii pot fi considerați cei mai buni prieteni ai omului și ne pot face viața mult mai frumoasa. Dau dovada de multa iubire și sunt mereu alaturi de tine in situațiile grele. Pentru a avea cat mai multa grija de ele, este recomndat sa fii atent la nevoile lor, chiar și atunci cand dorm.

- Marea Britanie se confrunta cu o scadere a importului de ceai negru din cauza atacurilor husite asupra navelor din Marea Roșie, relateaza Times. "Cumparatorii au fost avertizați ca "in toata țara" se atesta o lipsa de ceai negru din cauza atacurilor huthi asupra navelor din Marea Roșie", a precizat…