România în sevraj bugetar Aproximativ 100.000 de firme romanești au inceput anul 2024 in risc de insolvența. Conform estimarilor specialiștilor, bazate pe cifrele din economia reala, in 2024 trebuie sa luam in calcul și scenariile ce implica blocaje financiare. Din pacate, in ultimii ani pare ca statul iși dorește cu orice preț sa atraga fiecare leu disponibil din bancile comerciale, fiind dispus sa plateasca dobanzi chiar și in jurul procentului de 8% pentru imprumuturile in lei. Acest fapt a forțat dobanzile practicate de banci pentru liniile de credit (creditele pentru capital de lucru) acordate firmelor sa depașeasca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

- De la an la an, numarul persoanelor care consuma stupefiante a crescut. Potrivit statisticilor, la nivelul anului 2022 existau peste un milion de oameni care au consumat cel puțin o data droguri. Semnal de alarma tras de un cunoscut expert antidrog. ”Este un trend mondial si european si Romania se incadreaza…

- Cele mai recemte statistici arata ca la nivelul anului 2022 erau cel putin un milion de persoane care au consumat "cel putin o data in viata" droguri, dar "cu siguranta in noul raport oficial cifra va sari undeva de un milion si jumatate", a afirmat joi Catalin Tone, expert antidrog, citat de Agerpres."Este…

- Simona Bucura Oprescu, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, a semnat astazi la Liege, Belgia, foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economia sociala. Aceasta semnatura marcheaza un angajament ferm din partea Romaniei pentru dezvoltarea unei economii sociale puternice și incluzive in cadrul…

- Zeci de șoferi analfabeți circula pe șoselele din Romania. Fenomenul mitei pentru permisul auto s-a extins in multe dintre județele țarii. Sumele descoperite in anchetele polițiștilor pleaca de la 200 de euro și ajung pana la 7.500 de euro de persoana. Cei care au luat banii sunt fie polițiști, fie…

- Comisia Europeana a revizuit in scadere prognoza de creștere economica pentru Romania, la 2,9% in 2024, arata cea mai recenta prognoza, revizuita de la prognoza anterioara de 3,1%, lansata in toamna. Inflația va scadea la 5,8 in acest an, revizuita ușor in scadere fața de prognoza anterioara. Comisia…

- Cresterea economiei Romaniei a incetinit la 1,8% in 2023, trasa in jos de inflatie si avansul mai redus al creditelor private, care au constrans cererea interna, in timp ce cererea externa a ramas slaba, dar avansul va accelera la 2,9% in 2024, potrivit estimarilor de iarna ale Comisiei Europene, publicate…

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale a semnat foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economie sociala„Creșterea saraciei reprezinta un risc uriaș pentru Uniunea Europeana. Iar economia sociala poate fi unul dintre cele mai importante instrumente la indemana pentru noi toți. De aceea trebuie…

- ”In prezenta comisarului Thierry Breton, presedintia belgiana a Consiliului UE a organizat o dezbatere despre viitorul pietei unice. Piata unica are certe avantaje pentru toate statele membre. Economia romaneasca a crescut de peste 3 ori de la aderarea din 2007”, a scris, vineri seara, pe Facebook,…