- Romania este in plin proces de aderare la OCDE, iar una dintre reformele cerute de catre Organizația pentru Cooperare si Dezvoltare Economica este scurtarea concediului pentru creșterea copilului. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, susține ca aceasta propunere se va analiza, dar, din punctul sau…

- In Raportul Studiul Economic 2024 pentru Romania, elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica – OCDE, se recomanda tranziția treptata catre o impozitare progresiva... The post ECONOMIA INCOTRO Ce recomandari face OCDE Romaniei? first appeared on Informatia Zilei .

- „Haideti sa vedem lucrurile realist! Stiti care este costul unor obligatii pe care ni le-am asumat prin decarbonizare pana in 2050? Spune Banca Mondiala: 300 de miliarde de dolari. Asta este pretul pe care Romania trebuie sa-l plateasca sa devina net zero, sa isi atinga tinta de decarbonizare comparativ…

- Cresterea economiei Rusiei "a surprins" Fondul Monetar International, in contextul sanctiunilor impuse Moscovei in urma invadarii Ucrainei, transmite DPA. "Este o economie de razboi", a apreciat joi purtatorul de cuvant al FMI, Julie Kozack, potrivit Agerpers. Economia rusa are o proportie ridicata…

- Economia mondiala urmeaza sa performeze mai bine in acest decat se estima in urma cu cateva luni, in conditiile in care imbunatatirea prognozelor referitoare la SUA va contracara slabiciunile din zona euro, a anuntat luni Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), transmite Reuters.Conform…

