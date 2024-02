Stiri pe aceeasi tema

- ”Inflatia globala a accelerat la sfarsitul lui 2023, ceea anunta un efect puternic asupra inflatiei anuale medii in 2024”, estimeaza OCDE intr-un raport publicat luni, in plina dezbatere in Parlamantul argentinian a unei serii de reforrme de dereglementare controversate. Cresterea preturilor a accelerat…

- Unul din 40 de adulți din Regatul Unit consuma cocaina. Acest lucru face din aceasta țara punctul fierbinte al Europei in materie de cocaina și o plaseaza in urma Australiei la nivel internațional. Consumul ridicat este alimentat de o cultura a consumului excesiv de alcool, relateaza The Times, potrivit…

- Saptamana trecuta au fost publicate rezultatele testelor PISA 2022, care reprezinta evaluarea competențelor de baza a elevilor de 15 ani, inițiata de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica. Romania se claseaza pe penultimul loc in randul țarilor Uniunii Europene participante la aceasta…

- Romania bate pasul pe loc la testele PISA. Rezultatele obtinute de elevii din tara noastra anul trecut sunt similare cu cele din 2018, adica slabe. In Uniunea Europeana dupa noi este doar Bulgaria. Reporter: Nicoleta Turcu – La testele PISA organizate de OCDE dupa pandemie au participat 81 de state,…

- Rezultatele PISA 2022 sunt asemanatoare celor din 2018, adica un dezastru in toata regula. Daca, in 2018, Romania inregistra 428 de puncte la citire, 430 la matematica și 428 la științe, acum pentru fiecare dintre cele trei evaluari, Romania a obtinut o medie de 428 de puncte. Astazi a avut loc conferința…

- Romania continua sa se scalde in mediocritate! Stagnare fața de sesiunea precedenta, la rezultatele PISA 2023 Romania continua sa se scalde in mediocritate! Stagnare fața de sesiunea precedenta, la rezultatele PISA 2023 Potrivit datelor furnizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a prezidat astazi Comitetul Național pentru aderarea Romaniei la OCDE, care reunește reprezentanții principalelor instituții publice centrale implicate in procesul de aderare. ”Aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica este cel mai important…

- „Aderarea Romaniei la OCDE inseamna un viitor mai bun pentru copiii noștri și siguranța ca Romania a ales direcția corecta”, susține premierul Marcel Ciolacu.Ciolacu a prezidat marți Comitetul Național pentru aderarea Romaniei la OCDE (Comitetul Național), care reunește reprezentanții principalelor…