Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu va gazdui, marti la Palatul Victoria, evenimentul de lansare a Studiului Economic 2024 pentru Romania, elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), in prezenta Secretarului General al OCDE, Mathias Cormann.

- Performanțele elevilor din Romania sunt printre cele mai slabe din Uniunea Europeana, potrivit unui raport facut public de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica a Comisiei Europene. ”Romania educata” pare ca a ramas la stadiul de slogan electoral, iar drept dovada sta ultimul raport venit…

- Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) isi revizuieste in crestere puternica previziunile cu privire la inflatie in Argentina in 2024 – de la 157,1%. in noiembrie. la 250,6%, in urma unei cresteri puternice a preturilor la sfarsitul lui 2023, dupa instalarea la putere a lui Javier Milei,…

- Aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica este cel mai important proiect de țara al Romaniei, considera ministrul Digitalizarii Bogdan Ivan. Experții Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) desfasoara o misiune de evaluarea in Romania, in sfera economiei digitale.…