- Traficul este blocat, sambata, pe drumul national DN2 (E85), la Marasesti, dupa ce o cisterna cu etanol, inmatriculata in Republica Moldova, s-a rasturnat pe carosabil, soferul fiind declarat decedat dupa ce a fost descarcerat, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

- Peste 13.000 de abonati din 43 de localitati din judetul Vrancea au ramas fara curent electric, marti, din cauza vantului puternic, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). ‘Ca urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice prognozate, la nivelul judetului Vrancea sunt 43 localitati…

- BULETIN INFORMATIV SAPTAMANA PROTECȚIEI CIVILE In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizeaza o serie de activitați menite sa dezvolte…

- Pompierii tulceni au salvat, luni, un catel care a cazut in urma cu trei zile intr-o groapa adanca de aproximativ 30 de metri in satul Mineri, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, potrivit Agerpres.

- Un sofer de 58 de ani a decedat, luni dupa-amiaza, dupa ce a intrat cu autoturismul intr-un imobil din statiunea Baile Olanesti, au anuntat autoritatile din Valcea. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea , autoturismul ar fi derapat si rasturnat in curtea unei case…