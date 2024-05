Șahiștii s-au duelat la Cupa Independenței REȘIȚA – Ediția din 2024 a Cupei Independenței a fost organizata joi, 9 mai, și a reunit la startul competiției 26 de șahiști din Reșița, Bocșa și Timișoara! „Asociația Județeana de Șah Caraș-Severin a organizat Cupa Independenței, o competiție menita sa celebreze momentul deosebit petrecut in Parlamentul Romaniei acum mai bine de 100 de ani. Am vrut, prin organizarea acestei competiții, ca tinerii sa nu uite acest moment deosebit și sa invețe de la cei mari nu doar șah, ci și frumoasa istorie a țarii noastre. Am celebrat acest moment prin șah, pentru ca asta știm sa facem noi cel mai bine. S-a… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

