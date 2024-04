Stiri pe aceeasi tema

- Pretendenta la fotoliul de edil al lui Emil Boc susține ca iși dorește ca banii europeni sa fie cheltuiți „cu cap”, iar Centura Metropolitana trebuie sa fie prioritatea zero pentru administrația orașului.

- Primaria condusa de Emil Boc a renunțat la licitația pentru Centura Metropolitana Cluj-Napoca, dupa ce a primit o singura oferta. Primaria lui Emil Boc a anulat licitația pentru Centura Metropolitana Cluj-Napoca dupa ce a fost depusa o singura oferta, aceea a asocierii CON-A și Dimex. Este a doua oara…

- In mijlocul controverselor ce inconjoara padurea Faget din Cluj-Napoca, se ridica o dilema cruciala: ce viitor iși va gasi aceasta zona verde vitala pentru oraș? Implicat in aceasta disputa, primarul Emil Boc se gasește in centrul atenției, fiind parte a unei dezbateri complexe legate de titlul de proprietate…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, subliniaza ca politica de coeziune este acel „lipici" care ține azi unita Uniunea Europeana. La Cluj au ajuns peste 420 milioane euro prin proiecte europene implementate. Alte peste 4 miliarde de euro vor veni prin proiecte aflate in implementare.

- Liviu Alexa, jurnalist și fost președinte interimar al PSD Cluj, a facut publica decizia sa de a renunța la calitatea de membru PSD. Decizia vine in contextul in care lista comuna PSD-PNL pentru europarlamentare include persoane pe care acesta le considera incompatibile cu principiile sale, printre…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a discutat miercuri cu primarul Clujului, Emil Boc, despre alocarea bugetara pentru 2024, din care 25% va fi destinat Palatului de Justiție din Cluj-Napoca. Investiția totala se va ridica la aproximativ 100 de milioane de euro. Gorghiu a menționat și despre colaborarea…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a fost desemnat de Comitetul European al regiunilor sa fie Raportor al CoR pe tema Inteligenței Artificiale! Primarul de la Cluj a facut multe drumuri, in ultima vreme, in capitala Belgiei, insa a negat ca ar viza o funcție importanta la Bruxelles . Emil Boc a facut multe…

- Camelia Tișe, fosta soție a președintelui Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost gasita decedata, luni de dimineața, in apartamentul sau din Cluj-Napoca, unde avea și cabinetul de avocatura, transmite presa locala. Medicii ambulanței au constatat decesul. Trupul decedatei a fost dus la IML Cluj,…