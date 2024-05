Stiri pe aceeasi tema

- INNA revine cu o noua colaborare, de data aceasta cu Kris Kross Amsterdam, pentru “Queen Of My Castle”. Piesa este un omagiu adus clasicului din 1997 – “King Of My Castle” de la Wamdue Project, care a caștigat popularitate mondiala cu remixul lui Roy Malone din 1999. Acum, Kris Kross Amsterdam și INNA…

- „Feelings Back”, cea mai noua piesa a Oliviei Addams este o balada plina de suflet care rezoneaza cu oricine a simțit vreodata ca trebuie sa-și recupereze timpul și dragostea pe care le-a oferit cuiva. Cu un instrumental lejer și versuri sincere, piesa surprinde nostalgiile dulci-acrișoare ale rememorarii…

- Imbinand elementele pop cu influențe country, Alexia revine cu un nou single de pus pe repeat, “Peste mari (și mai departe)”. Piesa este o celebrare a dragostei și a dorinței de a merge dincolo de orice obstacol pentru persoana iubita. In aceasta piesa, Alexia transmite povestea unei iubiri care depașește…

- Olga Verbițchi revine in lumina reflectoarelor, mai sincera și mai vulnerabila ca niciodata, odata cu lansarea piesei ,,Ultimul Minut”. Aceasta melodie reprezinta o scrisoare de adio transformata intr-o experiența muzicala profunda. Olga a transformat dezamagirea intr-o poveste autentica, exprimata…

- V-a cucerit din prima, de la doar cateva versuri, iar acum e a voastra. NOUA UNSPE lanseaza in sfarșit piesa care a luat cu asalt platforma TikTok, ,,SPUNE-MI”. Piesa asta are capacitatea de a va strabate inima și de a o intoarce pe dos. Intre sentimente reci și calde, artistul ne livreaza feeling-ul…

- Alina Sorescu lanseaza o noua melodie incarcata de emoție: „TE ROG NU UITA” Dupa o revenire spectaculoasa in lumina reflectoarelor și dupa succesul remarcabil al melodiei „IN NUMELE IUBIRII”, talentata artista Alina Sorescu iși incanta din nou fanii cu o noua piesa care atinge adanc corzile sensibile.…

- EMAA și Mario Fresh colaboreaza pentru prima data și fac minuni cu versurile și vocile lor. Piesa „In alte vieți” vorbește despre povești de iubire care raman inscripționate in timp cu fiecare gest și amintire frumoasa, care nu iși gasesc loc in prezent și vor ramane…pentru alte vieți. Pentru deznodamant…

- Andrei Banuța, artistul cu o voce ce-ți atinge sufletul, a ales Ziua Indragostiților pentru a lansa o piesa care sa-ți mearga direct la inima. Intitulata ,,Pe veci și ceva”, aceasta piesa este o oda adusa iubirii, o poveste spusa cu delicatețe și pasiune. In centrul melodiei sta iubirea, acea forța…