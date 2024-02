Primarul Clujului, Emil Boc, a fost desemnat de Comitetul European al regiunilor sa fie Raportor al CoR pe tema Inteligenței Artificiale! Primarul de la Cluj a facut multe drumuri, in ultima vreme, in capitala Belgiei, insa a negat ca ar viza o funcție importanta la Bruxelles . Emil Boc a facut multe vizite, in ultima perioada, la Bruxelles, insa a spus ca nu ar lasa Primaria pentru o funcție in capitala Belgiei. Ei bine, primarul Clujului tocmai ce a fost desemnat de Comitetul European al regiunilor sa fie Raportor al CoR pe tema Inteligenței Artificiale! Iata ce a spus fostul premier al Romaniei!…