Marcel Ciolacu: Am obținut acceptul Comisiei Europene pentru…

Premierul a subliniat, de asemenea, ca este datoria sa sa susțina companiile naționale de tradiție, iar TAROM este un simbol al acestui angajament. „Am obținut acceptul Comisiei Europene pentru a sprijini TAROM cu aproape 100 de milioane de euro! Este un brand național in care eu voi continua sa cred!Cu acești bani, vrem sa construim o companie moderna și eficienta, complet digitalizata și adaptata unei piețe in care concurența este mai dura ca oricand. In urmatorii doi ani, TAROM poate redeveni un transportator aerian capabil sa-și susțina dezvoltarea prin propriile performanțe economice.Ca premier,…