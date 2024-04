Stiri pe aceeasi tema

- „Acum, despre aceste calcule cu siguranta ministrul Finantelor poate sa va dea explicatiile de rigoare, dar despre deficit si situatia Romaniei in an electoral pot sa va spun ca am avut, atunci cand s-a construit bugetul, discutii cu toti factorii implicati si i-am rugat sa construiasca un buget care…

- Guvernul cauta cu disperare sa salveze compania Tarom și incearca sa convinga marile companii aviatice din Golf sa cumpere un pachet de acțiuni la operatorul național de transport aerian. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca se cauta soluții pentru TAROM, compania aeriana naționala…

- Investițiile publice introduse de Guvernul PSD au atins, in 2023, o valoare record de 101 miliarde de lei, adica peste 20 de miliarde de euro. Pentru 2024, valoarea prognozata a acestora este de peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene, ceea ce reprezinta echivalentul…

- Gigantul chimic german Bayer lucreaza la o alternativa la controversatul erbicid glifosat . „Testam deja aceasta noua substanța pe plante reale” a anunțat CEO-ul companiei, Bill Anderson, pentru „ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” ( F.A.S.). „Intenția noastra este sa aducem noul produs pe piața…

- "Planurile s-au tot schimbat la TAROM. Acum, in cele din urma, pare a fi un proiect solid care nu ar mai suferi, sa spunem, pasi inapoi, dintr-un motiv sau altul, ceea ce inseamna ca in aceasta primavara speram sa existe o aprobare a ajutorului de stat. Din nou, ajutorul de stat fiind dat de Romania.…

- Inca un deces subit zguduie Rusia! Ivan Sechin, fiul in varsta de 35 de ani al CEO-ului gigantului petrolier Rosneft, Igor Sechin, a fost gasit mort in condiții similare cu cele care au dus la dispariția opozantului politic Aleksei Navalnii. Potrivit informațiilor furnizate de site-ul de știri Meduza,…

- Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat marți ca se așteapta ca ajutorul de stat catre Tarom sa fie aprobat in curand de Comisia Europeana. „Ne așteptam ca Tarom sa intre pe linia de plutire in urmatorii 2 ani și sa fie din nou profitabil in 2026”, a spus Chirițoiu.

- Conducerea companiei aeriene TAROM a anunțat miercuri, 31 ianuarie 2024, ca doua curse ce trebuiau susținute in ziua urmatoare vor fi anulate, din cauza unor greve. Afla in randurile de mai jos despre ce calatorii este vorba și ce se va intampla cu biletele de zbor programate in intervalul dat. Zborurile…