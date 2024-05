Vopseaua pentru exterior: reînnoiește aspectul pereților exteriori ai locuinței tale Zugravirea exterioara a casei este un proiect indelungat și complex, dar care, la final, ofera o mulțime de beneficii. Pentru obținerea rezultatelor dorite, trebuie sa te asiguri ca alegi vopseaua cu atenție, pe baza unor criterii clare, care sa se plieze nevoilor tale. Nu te limita doar la nuanța produsului, ai in vedere și faptul […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zugravirea exterioara a casei este un proiect indelungat și complex, dar care, la final, ofera o mulțime de beneficii. Pentru obținerea rezultatelor dorite, trebuie sa te asiguri ca alegi vopseaua cu atenție, pe baza unor criterii clare, care sa se plieze nevoilor tale. Nu te limita doar la nuanța produsului,…

- Un barbat cercetat pentru incalcarea masurilor dispuse prin ordinul de protectie provizoriu a fost reținut pentru 24 de ore. In cursul zilei de ieri, 27 aprilie, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 45 de ani, din municipiul Craiova. In fapt, in noaptea…

- Misiune speciala, marți, pentru pompierii din municipiul Tulcea. Cu ajutorul unei autospeciale dotate cu scara, militarii alpiniști au salvat o pisica ramasa captiva in geamul rabatat al unui apartament situat la etajul 4. Geamurile rabatate reprezinta un adevarat pericol pentru feline și, tocmai de…

- In lumea ospitalitații, detaliile fac diferența intre un serviciu bun și unul excepțional. Printre aceste detalii, modul in care este imbracat personalul de servire ocupa un loc central. Camașile pentru ospatari nu sunt doar o parte a uniformei, ci o reflectare a valorilor, a calitații și a imaginii…

- Serviciul Județean al Salvamont din cadrul Consiliului Județean Gorj va beneficia de luna viitoare de o ambulanța performanta. Va fi o autospeciala achiziționata de la un producator din afara țarii. In momentul de fața, vehiculul se afla in faza de pregatire și de asigurare a dotarilor standard in ceea…

- Un apropiat al lui Alexei Navalnii, aflat in exil in Lituania, a fost batut cu bestialitate, in fata locuintei sale. Opozantul a fost atacat cu un ciocan si gaze lacrimogene de un agresor necunoscut.

- Prin acest test psihologic captivant, avem ocazia sa ne confruntam cu acele frici și sa ințelegem mai bine ce anume ne provoaca disconfort și anxietate la nivel profund.Fiecare dintre cele 8 poze cu intrari reprezinta o oportunitate de a ne aventura in labirintul minții noastre și de a analiza semnificațiile…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a stabilit ca atribuirea beneficiului locuintei conjugale la desfacerea casatoriei nu trebuie conditionata de existenta unei actiuni de partaj, potrivit Agerpres. Decizia vine dupa ce judecatorii Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept al ICCJ…