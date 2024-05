Stiri pe aceeasi tema

- Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 1-0 (0-0), marti seara, pe Parc des Princes, in mansa secunda a semifinalelor.

- Borussia Dortmund s-a impus tur-retur cu PSG, de fiecare data cu 1-0, și s-a calificat astfel in finala Champions League, unde va da piept cu invingatoarea „dublei” Real Madrid - Bayern Munchen, 2-2 in tur. Scenariul in care Germania va trimite 6 echipe in proximul sezon al Ligii Campionilor prinde…

- Stadionul Parc des Princes din Paris gazduiește, marți seara, de la ora 22:00, returul semifinalei de Liga Campionilor dintre Paris Saint-Germain și Borussia Dortmund. O dubla care se reia de la 1-0 in favoarea echipei germane. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate…

- Alexandru Barbu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 11:00, alaturi de jurnalistul GSP Eduard Apostol. Vom aborda cele mai tari subiecte ale zilei: Borussia Dortmund pleaca cu avantaj minim in returul semifinalei de la Paris. Nemții l-au anihilat pe Mbappe și s-au impus la limita, scor 1-0,…

- Borussia Dortmund este aproape de finala Champions League, dupa 1-0 cu PSG. Daca obține un rezultat favorabil in returul de pe 7 mai, de la Paris, nemții vor fi din nou in ultimul act al Ligii, dupa 11 ani. Aflata pe locul 5 in Bundesliga, Borussia impresioneaza in Champions League. A eliminat-o pe…

- Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Barcelona cu scorul de 4-1 (1-1), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala, conform agerpres.ro. Dupa ce a castigat pe Parc des Princes cu 3-2, FC Barcelona a platit pretul…

- Meciurile Atletico Madrid – Borussia Dortmund și PSG – Barcelona au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. A doua seara a sferturilor de finala UEFA Champions League a produs din nou spectacol. Barcelona s-a impus cu 3-2 pe Parc des Princes in meciul tur cu PSG, in timp ce Atletico Madrid a castigat cu…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți a confruntarilor din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Capul de afiș il constituie duelul dintre Real Madrid și Manchester City. Celelalte 3 intalniri sunt Arsenal Londra – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Borussia…