Nu mai e pericol de hepatită C în Egipt Egiptul a eradicat hepatita C, boala care acum zece ani era a treia cauza de deces. Egipt, care avea cu 10 ani in urma una dintre cele mai mari rate de hepatita C din lume, a eradicat boala. Succesul se datoreaza unei campanii de sanatate la nivel național ce a implicat testarea a peste 60 de milioane de oameni și tratarea a peste 4,1 milioane de pacienți. Pentru a se asigura ca și cei mai Citeste articolul mai departe pe noi.md…

