- Uniunea Europeana nu interzice cazanele sau sistemele de incalzire - centrale, boilere, incalzitoare etc. - pe baza de combustibili fosili, transmite Comisia Europeana intr-un comunicat in care combate dezinformarile aparute pe aceasta tema. Comisia precizeaza ca Directiva care prevede eliminarea treptata…

- In 2020, Comisia a prezentat Strategia privind valul de renovari ale cladirilor ca parte a Pactului verde european iar revizuirea Directivei privind performanta energetica a cladirilor este o initiativa-cheie. Recent Parlamentul European a adoptat prevederile convenite cu Consiliul care vor contribui…

- Centralele de apartament, interzise complet in UE. Directiva a fost adoptata. De cand se aplica Parlamentul European a adoptat marți Directiva privind schimbarile climatice, care interzice printre altele și centralele termice de apartament.„Statele membre trebuie sa adopte masuri pentru a decarboniza…

- Poziția de comisar european pentru aparare ar putea sa se regaseasca in componența viitoare Comisii Europene in condițiile in care UE iși consolideaza capacitațile militare din cauza razboiului din Ucraina. Aceasta propunere i-a fost facuta actualei președinte Ursula von der Leyen, care a fost de acord,…

- Fermierii din Europa, inclusiv din Romania, au desfașurat acțiuni de protest, solicitand inclusiv scutirea acesta de la normele privind terenurile lasate in parloaga.Astfel, in loc sa pastreze terenurile lasate in parloaga sau sa pastreze elemente neproductive pe 4% din terenul lor arabil, fermierii…

- Țarile Uniunii Europene intenționeaza sa renunțe treptat la centralele de apartament pe baza de gaze. Potrivit datelor Eurostat, jumatate din intreaga energie consumata in UE este destinata incalzirii și racirii, iar peste 70% provine inca din surse de combustibili fosili, cu preponderența gaze naturale.…