Armata israeliana a intrat in partea palestiniana și a preluat controlul punctului de trecere Rafah , de la granita cu Egiptul, in sudul Fasiei Gaza. Astfel, Israelul a inițiat o operațiune militara in Rafah, despre care Reuven Azar, ambasadorul israelian in Romania, a oferit detalii. Operațiunea armatei israeliene in Rafah Chiar in timpul nopții de luni spre marți, atacurile aeriene israeliene din Rafah au omorat 15 persoane, printre care și un copil, au spus oficiali din spitalele din Gaza. Forțele israeliene au atacat masiv orașul Rafah la aproximativ 12 ore dupa ce le-au impus palestinienilor…