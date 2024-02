Stiri pe aceeasi tema

- "Aici vorbim de acel plan acceptat de Comisia Europeana de restructurare a TAROM-ului. Chiar zilele trecute am avut o discutie cu domnul cu Bogdan Chiritoiu de la Consiliul Concurentei, au fost colegi de-ai mei la Comisie saptamana trecuta, toate semnalele sunt pozitive ca vom primit acest ajutor de…

- Compania aeriana ungara Wizz Air a suferit o infrangere joi in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), care a respins recursul acesteia impotriva unui ajutor de salvare de 36,66 milioane de euro acordat de statul roman companiei concurente, TAROM, acum patru ani. Decizia CJUE susține aprobarea…

- Intr-un comunicat de presa al companiei aeriene se precizeaza ca primul zbor, RO 155, cu plecare din Bucuresti pe 1 ianuarie, a sosit la Tel Aviv la ora 23.20 a purtat pasagerii sub comanda pilotului comandant Catalin Prunariu, actualul Director de Zbor al companiei TAROM."Misiunea noastra este de a…

- Compania aeriana de stat TAROM afirma ca indeplinește “condițiile necesare pentru a beneficia de ajutorul de restructurare” și ca, astfel, planul de restructurare pentru TAROM intra “in linie dreapta”. Aceasta precizare apare intr-un comunicat de presa transmis de TAROM la data de 29 decembrie 2023.…

- Astazi, Comisia Europeana a aprobat Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR), care, in forma sa modificata, include și capitolul REPowerEU. Alocarea PNRR este, in prezent, de 28,5 miliarde euro (14,9 miliarde euro sub forma de imprumuturi, 13,6 miliarde euro sub forma de granturi)…