- O casa si doua anexe gospodaresti din municipiul Codlea au ars, luni spre marti noaptea, intr-un incendiu care a afectat si imobilele alaturate, a informat ISU Brasov, citeaza Agerpres. Din fericire, nu s-au inregistrat victime.

- O casa din localitatea Bocșa a luat foc. Incidentul a avut loc zilele trecute. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Șarmașag. Focul a cuprins acoperișul cladirii și a fost cauzat de necurațarea coșului de evacuare a fumului. Din fericire,…

- Doi adulți și un copil au fost raniți intr-un accident produs DN 67B, in comuna Moșoaia, la ieșirea spre Poiana Lacului. In evebiment au fost umplicate trei autoturisme. Citește și: Doru Viorel Ursu, fost ministru de Interne, a murit la varsta de 71 de ani La fața locului intervin pompierii de la Detașamentul…

- FOTO: Gospodarie in flacari la George Enescu. Din nou, joaca copiilor cu chibriturile a aprins focul Șase frați, cu varste cuprinse intre un an și 8 ani, tatal și bunica lor, din localitatea Cracalia, comuna George Enescu, au trecut prin momente grele, in aceasta dupa-amiaza. Un adapost de animale,…

- Grav accident rutier la Poiana Lacului. Un autoturism condus de un tanar de 19 ani a parasit drumul și s-a oprit intr-un copac din padurea de pe margine, pe care l-a rupt. Pompierii de la Detașamentul Pitești și Pichetul Vedea au intervenit cu o autospeciala pentru asigurarea masurilor specifice de…

- INCENDIU la Pianu de Jos: o locuința a fost mistuita de flacari. Pompierii din Sebeș au intervenit cu doua autospeciale O locuința din localitatea Pianu de Jos a fost mistuita de flacari, in noaptea de joi spre vineri. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri Sebeș a intervenit, in jurul orei 04:20, pentru…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Moscova, noaptea trecuta. Focul, care a cuprins o cladire rezidențiala, a lasat in urma 10 raniți. Alte cateva sute de persoane au fost evacuate. In your view, who's better saboteur – @johnnyjmils helping Ukrainians bomb Crimea or @tuckercarlson "accidentally" setting…

- Incendiul a izbucnit, noaptea trecuta, pe un camp din comuna Malovaț.Localnicii sunt cei care au sunat de urgența la 112 cand au vazut flacarile imense care s-au extins cu repeziciune din cauza vantului și care ar fi putut ajunge pana la casele oamenilor.Din fericire, nu au existat victime.Pompierii…