Lucrările întârziate, laitmotiv la Arad

Începute în urmă cu o lună, lucrările de pe strada Eugen Popa aveau ca termen de finalizare data de ieri, 10 mai. Acest lucru nu... The post Lucrările întârziate, laitmotiv la Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]