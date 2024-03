Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, s-a declarat incantata, duminica, la Antena 3, de faptul ca in urma discuțiilor din coaliția de guvernare și a sondajelor de opinie a devenit „prima opțiune” a social-democraților pentru a candida la Primaria Generala a Municipiului București. Purtatorul…

- Cu o Coaliție aflata in continuare in cautarea celui mai bun contracandidat care sa-l invinga pe Nicușor Dan in cursa pentru Capitala, la rampa iese Cristian Popescu Piedone, creditat cu prima șansa, insa poza de moment ar putea fi modificata odata cu stabilirea candidatului PNL-PSD.

- Președintele PNL București, Sebastian Burduja, despre care Puterea a scris ca are cele mai mari șanse sa fie candidatul alianței PSD-PNL la Primaria Capitalei, a comentat ultimul sondaj de opinie, cel comandat de Nicușor Dan. Sebastian Burduja a acordat recent un interviu in care a spus ca Bucureștiul…

- In urma anunțului sau de a candida la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone se confrunta deja cu primele repercusiuni, respectiv un dosar la Agenția Naționala de Integritate (ANI). Edilului din Sectorului 5 i-a fost rapid fabricat un dosar la ANI, fiind victima unui atac politic orchestrat de…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, și-a reconfirmat candidatura la Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), marți seara, in direct. Anuntul initial privind participarea la alegerile pentru Capitala, asteptat cu mult interes de numerosii sai sustinatori, l-a…

- Candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primaria Capitalei, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca a trimis liderului PSD, Marcel Ciolacu si presedintelui PNL, Nicolae Ciuca, o scrisoare privind o alianta cu PUSL pentru Bucuresti. „Partidul Umanist Social Liberal, prin mine personal,…

- Cristian Popescu Piedone este hotarat sa candideze anul acesta la Primaria Capitalei. Despre candidatura sa a avut ocazia sa vorbeasca astazi și cu cei din PSD, potrivit evz.ro. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei, a afirmat marți, ca in urma unei discuții cu liderul PSD despre…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat miercuri ca din discutiile pe care le-a avut cu liderul PNL Bucuresti, Sebastian Burduja, rezulta ca PNL nu va mai sustine candidatura lui Nicusor Dan la Primaria Capitalei, joi urmand sa aiba loc o analiza la nivelul organizatiei, dar fara a se anunta candidatul…