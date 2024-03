Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, a declarat miercuri ca este pregatit pentru o eventuala candidatura la o Primarie de sector, subliniind ca o decizie finala va fi luata in partid pana la sfarsitul acestei saptamani, dupa rezultatele sondajelor care sunt in curs de desfasurare. "Nu am luat o decizie…

- Cristian Popescu Piedone se profileaza ca o forța noua și puternica in cursa pentru Primaria Capitalei, avand potențialul de a rescrie regulile jocului electoral, a aratat analistul politic Adrian Zabava. Cu o abordare inovatoare și o personalitate carismatica, Piedone aduce o noua perspectiva in peisajul…

- Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca, a declarat sambata, 20 ianuarie, la Digi24, ca pana la ora 16.00, termenul limita fixat de autoritați, un singur cap tractor cu remorca a cerut sa fie autorizat pentru protestul fermierilor și transportatorilor de duminica, 21 ianuarie, din Piața Constituției.„Astazi…

- Primaria Capitalei a aprobat o manifestație a fermierilor și transportatorilor in zilele de duminica, luni și marți in parcarea din Piața Constituției, cu 5.000 de oameni și 200 de vehicule. Prefectul Capitalei, Rareș Hopinca (lider PSD Sector 5), a susținut ca solicitarea aprobata de Nicușor Dan a…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentru București, valabila sambata, 20 ianuarie, intre orele 8 și 17. Meteorologii anunța ca pana la finalul acestui interval in Capitala va continua sa ninga slab.„La ora 8 stratul de zapada era cuprins intre 10 și 15 cm. Va continua…

- Prefectul Capitalei, Rares Hopinca, i-a convocat pe reprezentantii Primariilor de Sector in sedinta, in urma avertizarilor meteorologilor pentru orele si zilele urmatoare, cand in Capitala va ninge iar temperaturile vor cobori sub pragul inghetului. Prefectura precizeaza ca, potrivit raportarilor, primariile…

- Senatorul Diana Sosoaca a ajuns, joi seara, la Chiajna, unde se afla fermierii si transportatorii care vor sa ajunga la Bucuresti pentru a protesta.Aceasta incearca sa ii convinga pe reprezentantii fortelor de ordine sa permita protestatarilor sa-si continue drumul catre Bucuresti.Si presedintele AUR,…