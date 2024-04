Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea islamista Hamas a afirmat marti, 9 aprilie, ca propunerile Israelului privind incheierea unui armistițiu in razboiul din Fașia Gaza nu indeplinesc niciuna din cererile factiunilor palestiniene, dar a precizat ca acestea vor fi examinate "cu intransigenta" si li se va comunica mediatorilor raspunsul,…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba. Consilierul pe probleme…

- Premierul canadian Justin Trudeau și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu ofensiva planificata de Israel, informeaza Reuters. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat sa faca o ofensiva in Rafah, in extremitatea sudica a Fașiei Gaza, unde mai mult de jumatate din cei 2,3 milioane…

- Președintele SUA, Joe Biden, va anunța joi, in discursul sau din Congres despre Starea Uniunii, ca armata americana va construi un port temporar pe coasta mediteraneana a Fașiei Gaza, pentru ca populația din enclava palestiniana asediata sa poata primi ajutor umanitar pe mare, au declarat inalți oficiali…

- Uniunea Europeana a avertizat luni, 19 februarie, Israelul sa nu lanseze o ofensiva militara in Rafah, despre care miniștrii de externe ai blocului comunitar au spus ca ar crea un dezastru pentru cei aproximativ 1,5 milioane de refugiați inghesuiți in orașul de la marginea sudica a Fașiei Gaza, relateaza…

- Ministerul de Externe din Arabia Saudita a avertizat privind ”repercusiunile foarte grave ale luarii cu asalt si vizarii” orasului Rafah din sudul Fasiei Gaza, relateaza CNN, citat de news.ro.”Regatul isi exprima respingerea categorica si condamnarea ferma a deportarii lor fortate si isi reinnoieste…

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

