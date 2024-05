Stiri pe aceeasi tema

- Biserica de lemn „Sfantul Arhanghel Mihail” este cea mai veche biserica ortodoxa din Targu Mureș. Faima nu i se datoreaza doar vechimii, ci și poetului Mihai Eminescu care, timp de o noapte, s-a adapostit in pridvorul lacașului

- Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei, va fi prezent, in zilele urmatoare, la patru evenimente importante organizate in județul Mureș.Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web a Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, www.reintregirea.ro, cele patru evenimente vor…

- Un atacator inarmat cu un cutit a ranit luni mai multi oameni intr-o biserica din Wakeley, la circa 30 de km de cartierul de afaceri din centrul metropolei australiene Sydney, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Conform presei locale, un lider al bisericii si mai multi credinciosi din suburbia…

- Reprezentanții cultelor religioase din Romania și oficialii Statului s-au intalnit pentru a discuta despre colaborare și valorile comune. Discuțiile au inclus promovarea principiilor morale și conservarea valorilor tradiționale. „Noi nu facem politica. Biserica nu face politica. Politica noastra, politica…

- In jur de 2.000 de credinciosi romano-catolici, dar si reformati, greco-catolici si ortodocsi au participat, sambata seara, la traditionala Procesiune de Inviere de la Targu Mures, care a pornit din fata Bisericii „Sfantul Ioan Botezatorul", un lacas construit in stil baroc la inceputul secolului al…

- Aceasta a pornit din fața Bisericii "Sfantul Ioan Botezatorul", un lacas construit in stil baroc la inceputul secolului al XVIII-lea, si s-a desfasurat in centrul orasului. Preotii si enoriasii au inconjurat Piata Trandafirilor, purtand lumanari aprinse in maini, cantand cantece despre Inviere, dupa…

- Crestinii romano-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Iosif, ocrotitorul familiei. Cu aceasta ocazie va fi sarbatoare in comunitatea romano-catolica din Baia Mare. Doua evenimente vor avea loc la Biserica romano-catolica “Sfantul Iosif”, care isi sarbatorește hramul, totodata 25 de ani de la infiintare.…

- Parintele Cornel Ursu a primit insemnele care-i confera titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului Fagaraș. Duminica 11 februarie 2024, parintele Cornel Ursu, a primit diploma care confera titlul de Cetațean de Onoare al Municipiului Fagaraș. Festivitatea s-a desfașurat in numele și in mijlocul comunitații…