Handbal: CSM Constanta, final de sezon. Contra ACS HC Buzau 2012, cei mai tineri handbalisti din lot au marcat 14 goluri

Final de sezon pentru handbalistii de la CSM Constanta Astazi, 23 mai 2024, vicecampioana Romaniei a sustinut ultimul meci oficial din sezonul 2023 2024, in deplasare, cu ACS HC Buzau 2012, in etapa a XXVI a a Ligii Zimbrilor. Echipa de pe litoral a cedat, scor 38 45 19 20 , la finele unui meci lipsit de miza, in care banca tehnica si a dorit sa i vada cat mai mult in joc pe cei mai tineri handbalisti din lot. Iar Rares Stefan, 7 goluri, Teodor Stefan 4 si Ayar Murtaza 3 au evoluat cu multa ambi ...