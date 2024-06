Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Lia Savonea, fosta sefa a CSM, a facut parte din completul care a dispus joi rejudecarea dosarului in care Mario Iorgulescu avea o condamnare definitiva de 13 ani si 8 luni inchisoare, dupa ce a condus beat si drogat la volan si a omorat un alt sofer. Un complet de trei judecatori de la…

- Magistratii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat in litigiul dintre Arhitectura Plus SRL, Primarul Municipiului Constanta si Municipiul Constanta. Arhitectura Plus SRL a fost infiintata in 2005, de actualul artihect sef al municipiului Constanta, Dan Petre Leu alaturi de Dan Stefan Dilancea.…

- Lovitura de teatru la Curtea de Apel București, unde judecatorii au respins toate probele stranse de anchetatori, inclusiv de cei americani de la FBI, in dosarul lui Liviu Dragnea! DNA trebuie sa refaca dosarul de la zero! Toate probele stranse de FBI și de DNA impotriva lui Liviu Dragnea au fost anulate…

- Magistrații americani care judeca dosarul in care apar nume grele ale lumii interlope romanești implicate in infracționalitatea transfrontaliera, intre care temutul Florian Rechinu și Romeo Boenica, au pronunțat deja o prima condamnare.