Consiliul Suprem de Aparare a Țarii a decis joi ca Romania va trimite un sistem de rachete de aparare Patriot in Ucraina. Decizia vine in contextul unor dezbateri aprinse pe aceasta tema, care au imparțit opinia publica in ultimele saptamani. In prezent, Romania are patru sisteme Patriot pe teritoriul sau. Dintre acestea, doua sunt active, […]