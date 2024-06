Pe 20 iunie, autoturismele pot traversa gratuit Dunarea pe Podul „Prieteniei” Giurgiu – Ruse in direcția spre Bulgaria, marcand 70 de ani de la deschiderea primului pod intre Romania și Bulgaria. In aceasta zi, CNAIR nu va colecta taxa de 3 euro pentru autoturisme, in conformitate cu un ordin emis de Ministrul Transporturilor in 2018. […] The post Vești bune pentru șoferi: Taxa suspendata incepand cu 20 iunie appeared first on Puterea.ro .