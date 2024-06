Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a fost convocata pentru ziua de joi. Vor fi discutate probleme de securitate, participanții urmand sa vorbeasca și despre sistemul de rachete PATRIOT al Romaniei dorit de Ucraina. „Problema este de actualitate”, a spus presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Discuțiile despre sistemul PATRIOT au aparut in primavara. In […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 797. Ședința CSAT cu subiecte importante UPDATE Romania doneaza un sistem PATRIOT Ucrainei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .