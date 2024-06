Unul dintre cei mai de temut interlopi, Robert Nica, a fugit din țara. Acesta este cautat de poliție, pentru a fi reținut, insa ar fi fugit in Italia ca sa scape de pedeapsa. Barbatul ar fi luat legatura cu Mircea Nebunu, un alt fugar celebru. Robert Nica fuge de poliție Robert Nica, fost lider al […] The post Un temut interlop a fugit din țara. Robert Nica s-ar fi refugiat in Italia ca sa scape de inchisoare appeared first on Puterea.ro .