- Poliția australiana a declarat luni ca atacatorul care a injunghiat mortal șase persoane, sambata, intr-un centru comercial aglomerat din Bondi, o suburbie din Sydney, a vizat femeile. Țara iși plange victimele și sute de persoane au depus flori langa locul faptei. In atacul de sambata, cinci dintre…

- Reprezentanții cultelor religioase din Romania și oficialii Statului s-au intalnit pentru a discuta despre colaborare și valorile comune. Discuțiile au inclus promovarea principiilor morale și conservarea valorilor tradiționale. „Noi nu facem politica. Biserica nu face politica. Politica noastra, politica…

- Cinci persoane au fost ucise sambata dupa amiaza intr un atac cu cutitul intr un mall din Sydney, in timp ce alte opt sunt spitalizate, intre care si un copil, au anuntat politia si serviciile de urgenta, relateaza Reuters si AFP. UPDATE ORA 11:30:Cinci persoane au fost ucise sambata dupa amiaza intr…

- In jur de 2.000 de credinciosi romano-catolici, dar si reformati, greco-catolici si ortodocsi au participat, sambata seara, la traditionala Procesiune de Inviere de la Targu Mures, care a pornit din fata Bisericii „Sfantul Ioan Botezatorul", un lacas construit in stil baroc la inceputul secolului al…

- Aceasta a pornit din fața Bisericii "Sfantul Ioan Botezatorul", un lacas construit in stil baroc la inceputul secolului al XVIII-lea, si s-a desfasurat in centrul orasului. Preotii si enoriasii au inconjurat Piata Trandafirilor, purtand lumanari aprinse in maini, cantand cantece despre Inviere, dupa…

- Papa Francisc a prezidat slujba din Vinerea Mare in bazilica Sfantul Petru, inaintea procesiunii ”Via Crucis”, care are loc in timpul serii la Colosseumul din Roma, cu prilejul celei mai triste zile din calendarul crestin, care marcheaza rastignirea lui Iisus, informeaza Reuters. Duminica va fi sarbatorit…

- Crestinii romano-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Iosif, ocrotitorul familiei. Cu aceasta ocazie va fi sarbatoare in comunitatea romano-catolica din Baia Mare. Doua evenimente vor avea loc la Biserica romano-catolica “Sfantul Iosif”, care isi sarbatorește hramul, totodata 25 de ani de la infiintare.…

- „Aproape toți fiii mei duhovnicești proveniți dintre pacienți – și cei vindecați, și cei in decurs de vindecare – nu au fost credincioși practicanți inainte de a se confrunta cu boala”, spune Preotul Misionar Gheorghe Subțirica de la Institutul Oncologic București. „Acum, ei nu ar mai lasa niciodata…