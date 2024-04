Stiri pe aceeasi tema

- S-au derulat din nou scene horror in Australia. Un episcop și alte cateva persoane au fost injunghiate intr-o biserica, in Sydney. Slujba era transmisa online, relateaza presa locala. Incidentul s-ar fi intamplat luni intr-o suburbie din Sydney. Poliția a spus ca a raspuns la un apel potrivit caruia…

- Un episcop din Sydney și alte cateva persoane au fost injunghiate in timpul unei predici, care era transmisa online, relateaza BBC. Incidentul s-ar fi intamplat luni seara in suburbia Wakeley. Poliția a raspuns la un apel conform caruia mai multe persoane au fost injunghiate.„Persoanele ranite au suferit…

- Conform presei locale, un lider al bisericii si mai multi credinciosi din suburbia respectiva au fost injunghiati in timpul unei liturghii. Inregistrarile video ale incidentului difuzate online surprind momentul in care un barbat se repede spre un vorbitor si il injunghie.Politia a arestat un barbat,…

- Un episcop și alte cateva persoane au fost ranite dupa ce au fost injunghiate luni seara, in timpul liturghiei transmise online din Walkley, o suburbie aflata la circa 30 de km sud-vest de metropola australiana Sydney. Poliția a arestat un suspect, transmite The Guardian.Eposcopul Mar Mari Emmanuel…

- Un barbat a fost impușcat și mai multe persoane, inclusiv un bebeluș de noua luni, ar fi fost injunghiate intr-un mall din Sydney. Mulțimile au putut fi vazute fugind din centrul comercial Westfield de la intersecția Bondi, unde presa locala spune ca patru persoane au murit. Poliția intervine intr-un…

- Un barbat a primit o amenda uriașa și o interdicție de șase luni de a conduce, dupa ce poliția l-a prins cu un permis de conducere fals pe care l-a achiziționat de pe internet. E vorba despre un șofer roman, relateaza cotidianul regional Provinciale Zeeuwse Courant. Inculpatul este de origine romana…

- Politia din Rusia a luat masuri represive impotriva persoanelor adunate pentru a marca moartea liderului opozitiei Alexei Navalnii. Un grup pentru drepturile omului sustine ca cel putin 100 de persoane au fost arestate, conform Sky News și News.ro. Imagini din Moscova si Sankt Petersburg au aratat ofiteri…

- Barbatul care a fost ucis de cei doi militanți inarmați ai gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIS) in timpul slujbei de duminica la biserica italiana din Istanbul intrase in cladire dupa ce a ieșit la o plimbare, a declarat luni, 29 ianuarie, varul sau. ???????? #Turkey – Two men believed to have attack…