Atac într-un mall din Sydney. Cel puțin cinci persoane, printre care și un bebeluș, au fost înjunghiate Un barbat a fost impușcat și mai multe persoane, inclusiv un bebeluș de noua luni, ar fi fost injunghiate intr-un mall din Sydney. Mulțimile au putut fi vazute fugind din centrul comercial Westfield de la intersecția Bondi, unde presa locala spune ca patru persoane au murit. Poliția intervine intr-un incident violent, soldat cu impușcarea unui […] The post Atac intr-un mall din Sydney. Cel puțin cinci persoane, printre care și un bebeluș, au fost injunghiate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

