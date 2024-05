Stiri pe aceeasi tema

- Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Ortodox al Alba Iuliei, va fi prezent, in zilele urmatoare, la patru evenimente importante organizate in județul Mureș.Potrivit informațiilor furnizate pe pagina web a Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia, www.reintregirea.ro, cele patru evenimente vor…

- Arhimandritul Irineu Dogaru, eclesiarhul Bisericii „Sfinții Serghie și Vah” de la Palatul Cotroceni, a incetat din viața sambata, 20 aprilie, la varsta de 62 de ani, scrie Basilica.ro, agenția de presa a Patriarhiei Romane. Slujba de inmormantare a arhimandritului Irineu Dogaru va avea loc marți la…

- Un atacator inarmat cu un cutit a ranit luni mai multi oameni intr-o biserica din Wakeley, la circa 30 de km de cartierul de afaceri din centrul metropolei australiene Sydney, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Conform presei locale, un lider al bisericii si mai multi credinciosi din suburbia…

- Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau iși deschide porțile pentru o serie de evenimente deosebite, invitand comunitatea sa participe și sa se alature in momente de spiritualitate și comemorare. Intr-o atmosfera solemna și plina de insemnatate religioasa, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacau va…

- Papa Francisc a prezidat slujba din Vinerea Mare in bazilica Sfantul Petru, inaintea procesiunii ”Via Crucis”, care are loc in timpul serii la Colosseumul din Roma, cu prilejul celei mai triste zile din calendarul crestin, care marcheaza rastignirea lui Iisus, informeaza Reuters. Duminica va fi sarbatorit…

- Performanța demna de admirație și aplauze pentru patru elevi ai Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian" din Targu Mureș, care vor participa, incepand de miercuri, 3 aprilie, la Faza Naționala a Olimpiadei de Matematica, competiție ce va fi organizata chiar in municipiul Targu Mureș, la Colegiu…

- Crestinii romano-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Iosif, ocrotitorul familiei. Cu aceasta ocazie va fi sarbatoare in comunitatea romano-catolica din Baia Mare. Doua evenimente vor avea loc la Biserica romano-catolica “Sfantul Iosif”, care isi sarbatorește hramul, totodata 25 de ani de la infiintare.…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Ier. Marturisitori Teofilact, episcopul NicomidieiGreco-catoliceSf. ep. Teofilact al NicomedieiRomano-catoliceSf. Ioan al lui Dumnezeu, calug.Sfantul Ierarh Teofilact Marturisitorul este pomenit in calendarul crestin ortodox in ziua de 8 martie.In timpul ereziei iconoclaste…