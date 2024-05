Stiri pe aceeasi tema

- Catalanii merg duminica la urne intr-un scrutin regional care le ofera posibilitatea de a alege intre un politician separatist in exil care a condus o campanie de separare in 2017 și un guvern antiindependența condus de Partidul Socialist, informeaza Rador Radio Romania.

- In Tara Bascilor din Spania au avut loc duminica alegeri regionale, unele dintre cele mai contestate scrutinuri, informeaza Rador Radio Romania.Partidul separatist de stanga EH Bildu conduce in sondajele de opinie, urmat indeaproape de Partidul Naționalist Basc (PNV), aflat la putere.

- Filmul "Oppenheimer" va fi lansat, vineri, in Japonia, la opt luni de la lansarea sa oficiala, informeaza Rador Radio Romania. "Oppenheimer", filmul castigator al mai multor premii Oscar, despre creatorul bombei nucleare, va intra, vineri, in cinematografele din Japonia, la aproximativ opt luni de…

- Coalitia "Continuam Schimbarea-Bulgaria Democrata" (PP-DB) a returnat presedintelui Rumen Radev al doilea mandat de formare a cabinetului Bulgariei. Copresedintele PP-DB, Kiril Petkov, a declarat ca primul mandat a esuat, deoarece GERB-SDS nu au respectat acordul, relateaza Rador Radio Romania. "L-am…

- Cristian Popescu Piedone, actualul edil al Sectorului 5, ar ieși invingator in cursa pentru fotoliul de primar al Capitalei, in cazul in care alegerile ar urma sa se desfașoare duminica viitoare, conform unui sondaj de opinie comandat de Digi24 și realizat de Avangarde.

- Marea majoritate a bucureștenilor, respectiv 87%, considera ca transportul alternativ este cea mai buna opțiune pentru calatoriile in oraș, scrie Rador Radio Romania. Bucureștenii cred ca transportul alternativ poate duce la creșterea calitații serviciilor pentru toți furnizorii de servicii transport…

- Șansele ruperii coaliției PSD-PNL sunt relativ mici in acest moment, spune la RFI sociologul Marius Pieleanu. El comenteaza tensiunile din coaliție, dupa ce unele voci din PNL au avansat scenariul ieșirii de la guvernare, lucru ce l-a iritat pe premierul Marcel Ciolacu. PNL și PSD au vineri ultima…

- Ministrul indonezian al apararii, Prabowo Subianto, conduce detasat in alegerile prezidentiale din Indonezia, a anuntat vineri comisia electorala, dupa numararea a peste jumatate din buletinele de vot, scrie AFP, citat de Agerpres. Fostul general de 72 de ani, cu un trecut militar controversat, este…