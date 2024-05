Stiri pe aceeasi tema

- ISU intervine marți pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta, situata pe str. Culea Nicolae din sectorul 2 al Capitalei.Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum la o locuința tip parter și la acoperișul celei de-a doua, pe o suprafața de aproximativ 150 mp.

- Impozitele și taxele se majoreaza in București. Mai exact, impozitele și taxele, in București, pentru anul 2025 vor fi majorate cu 10 %, potrivit unui Proiect de Hotarare a Consiliului General care va fi dezbatut luni, 29 aprilie 2024, scrie economedia.ro . Astfel, impozitele pentru locuințe și autoturisme,…

- Un barbat a murit marti in parcul IOR din Sectorul 3 al Capitalei. Martorii au declarat ca barbatul a baut dintr-o sticla pe care o avea la el, apoi i s-a facut rau. Sectia 12 Politie a fost sesizata, prin 112, ca, intr-un parc din Sectorul 3, un barbat se simte rau, dupa ce a baut dintr-o sticla pe…

- "Ultimele sondaje indica faptul ca edilul USR se afla cu mult in spatele contracandidaților sai, potrivit Realitatea Plus Din informațiile pe care le am, la sectorul 1, candidatul George Tuța, din partea coaliției PSD - NPNL, se afla pe primul loc in sondaje, cu 34%, iar Clotilde Armand are doar 27%. Azi…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, in cadrul ședinței Comitetului de Coordonare Extraordinar al PNL Sector 1, ca acest sector trebuie sa redevina „capitala Capitalei”, atragand atenția asupra imaginii cu care acesta ramas, din cauza problemelor legate de gunoaie si de sobolanii de pe

- Toate școlile din sectorul 5 din București sunt inchise luni pentru dezinsecție. Masura a fost luata dupa ce mai multi parinti au reclamat ca este invazie de plosnite in unele unitați de invațamant. Primarul Cristian Popescu Piedone si ministrul Educatiei au decis suspendarea cursurilor pentru a rezolva…

- "Glina 2 a stat in loc 4 ani, pana in 2017, pentru ca se judecau firmele care au participat la licitație. Mi-am asumat necesitatea proiectului și am semnat contractul de execuție, in ciuda disputelor, pentru ca Bucureștiul risca sa piarda o șansa imensa: 390 de milioane de euro fonduri europene", a…

- O ucraineanca in varsta de 68 și-a omorat soțul, in varsta de 71 de ani, sambata seara, intr-un bloc din Sectorul 6 al Capitalei. „​In data de 09.03.2024, in jurul orei 22.10, aflandu-se in locuința comuna situata intr-un bloc din sectorul 6 București, in urma unui conflict spontan, inculpata s-a…