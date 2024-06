Stiri pe aceeasi tema

- Starea celor doi raniti in explozia care a avut loc saptamana trecuta la Botosani si care au fost adusi la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca) ramane grava, iar unul dintre acestia a fost detubat, a anuntat marti Ministerul Sanatatii. ‘Cei doi pacienti internati la Spitalul Clinic de Urgenta…

- Trei pacienți sunt in stare grava, fiind intubați, anunța luni, 10 iunie, Ministerul Sanatații. In explozia de vineri dimineata de la magazinul Dedeman 15 persoane au fost ranite, iar in prezent sunt internate 7 persoane.Ministerul Sanatații precizeaza ca cei doi pacienți de la Spitalul Clinic Județean…