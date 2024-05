Stiri pe aceeasi tema

- Urmeaza o perioada delicata pentru o anumita zodie. Daca din punct de vedere profesional totul a decurs așa cum au planuit, apele sunt tulburi din punct de vedere amoros. Pana la finalul lunii vor descoperi ca au fost inșelați de partener. Zodia care afla ca a fost inșelata Astrele nu aduc doar vești…

- Luna mai vine cu cele mai bune vești pentru unii nativi ai horoscopului. Aceștia vor avea parte de multe clipe speciale in perioada urmatoare. Ei se vor bucura de noroc pe toate planurile: dragoste, bani, dar și cariera. In luna mai, Taurul stralucește mai mult ca niciodata. Ești in centrul atenției…

- Paștele evreiesc incepe luni, 22 aprilie, și se termina dupa caderea nopții, pe 30 aprilie, iar, potrivit unui oficial de rang inalt din SUA, este puțin probabil ca riposta israeliana la atacul Iranului de la sfarșitul saptamanii trecute sa aiba loc inainte de aceasta perioada de sarbatoare, relateaza…

- In ultimii ani, Soarele și stelele s-au aliniat intr-un mod unic pentru nativii din zodia Taurului. In urmatorii trei ani, se anunța o perioada plina de oportunitați și realizari pe toate planurile pentru aceasta zodie. Anul 1: Prosperitate și InceputuriIn primul an, Taurii vor simți o creștere…

- Netanyahu vrea sa dea lovitura finala! A aprobat planurile de atac asupra Rafah, locul in care s-au refugiat un milion de oameniPremierul israelian Benjamin Netanyahu a aprobat planurile pentru un atac asupra Rafah, cel mai sudic oras din Gaza, unde au ajuns peste un milion de persoane stramutate,…

- Horoscopul pentru saptamana 11-17 martie 2024 este prezentat de Mariana Cojocaru in cadrul rubricii Astro Play de pe Youtube Playtech Știri. Aflați in randurile urmatoare ce ne rezerva astrele saptamana viitoare. Horoscop 11-17 martie 2024 Berbec Cuadratura lui Marte susține inventatorii, oamenii cu…

- Horoscop pentru ziua de vineri, 1 martie 2024. Inceputul lunii Martie pare sa fie favorabil pentru unele zodii. Prima zi de primavara aduce Berbecilor nevoia de independența, iar Gemenii au noroc pe plan financiar. Alți nativi sunt concentrați pe cariera și vor lua decizii pripite. Iata ce le rezerva…

- Primele zile de primavara aduc vești bune in plan financiar pentru 3 zodii. Aceștia nativi vor avea parte de surprize frumoase care le vor umple conturile, iar oportunitațile se vor ivi la orice pas, pe toate planurile.