- CEO Accor Group pe Europa și Africa de Nord, Patrick Mendes, anunța faptul ca gigantul din industria hoteliera are planuri de extindere serioasa in țara noastra. Mendes a explicat ca planul Accor este sa ajunga la 80 de proprietați in urmatorii ani, asta pentru ca Romania are un potențial turistic uriaș.

- Razboaiele și afacerile noastre cu Turcia insumeaza nenumarate carți de istorie. Pe la noi și peste, turcii au ieșit in Europa, iar prin Bosfor, noi am ieșit in Marea Mediterana. Am cunoscut o familie de turci care, dupa Razboiul al Doilea, reprezenta vasele romanești și le coordona la trecerea prin…

- Europa incearca sa țina ritmul cu SUA și China in producția de baterii pentru mașinile electrice, iar in acest joc Romania va avea un rol esențial. O compamie belgiana va deschide, in județul Galați, o fabrica uriașa de baterii electrice, o fabrica in care doar investiția inițiala va fi de 1,4 miliarde…

- Barajul de la Tarnița a fost pus in exploatare in 1974, dar munca pentru ridicarea lui a fost una incredibila. Acesta este cel mai suplu baraj de beton in arc, cu dubla curbura, din Romania, iar una dintre legende spune ca Ceausescu a ordonat popularea lacului cu lostrite uriase.Situat pe raul Somesul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat sambata, la Prima TV, ca Romania are cea mai mare evaziune din Europa, dar si cele mai mici taxe si a adaugat ca, daca avem cele mai mici taxe, macar pe acelea sa le platim. El considera ca in aceasta situatie ceva nu functioneaza.

- In Palatul Culturii din Ploiești se afla unul dintre cele mai interesante muzee din regiune. Este vorba de Muzeul Omului, un muzeu modern și interactiv, unul dintre obiectivele demne de vazut in Romania.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat operaționalizarea investițiilor pentru tranziția energetica, fiind vorba despre o investiție de 3 miliarde de euro din fonduri europene. Totul face pare din programul prin care Romania trebuie sa renunțe la utilizarea combustibililor fosili (inclusiv sobele pe lemne)…

- In fiecare an, de la sfarșitul lunii martie și pana in luna mai, o floare unica in lume inflorește in Romania - Laleaua de Cazane. Firava planta coloreaza in galben abrupturile stancoase ale spectaculosului Defileu al Europei, doar pe malul romanesc al Dunarii.